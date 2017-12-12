Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 20-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0. В параллельном матче «Локомотив» победил на выезде «Тосно» со счетом 3:1. Таким образом, подопечные Юрия Семина ушли за зимний перерыв лидерами.

Новость была оставлена 12 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.