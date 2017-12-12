Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин оценил вероятность своего участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Он признался, что пока окончательного решения об этом не принял. По его словам, патриотизм и любовь к родине заключаются не в цветах флага.

Новость была оставлена 12 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.