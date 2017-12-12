Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев заявил, что в Киеве вернут старые методы расчета за тепло для домов, в которых не установлены индивидуальные или общедомовые счетчики, прередает пресс-служба КГГА.Платежки за первый отопительный месяц — ноябрь — посчитают по методике, а не средневзвешенным показаниям тех.подробнее

Новость была оставлена 12 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.