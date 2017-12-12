Южноафриканский бегун-ампутант Оскар Писториус, отбывающий срок за убийство, получил травмы во время драки в тюрьме. Ссора между заключенными возникла из-за пользования общественным тюремным телефоном. В результате Писториус получил ушибы и синяки, его жизни ничего не угрожает.

Новость была оставлена 12 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.