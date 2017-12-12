Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о ситуации с миллионными долгами организации. По его словам, РФС надеется погасить задолженность до конца текущего года. «До 25 декабря мы проведем исполком, где подведем финансовые итоги года», — отметил глава РФС.

Новость была оставлена 12 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.