Компания Apple выпустила официальный пресс-релиз, расставляющий все точки над «i» в вопросе о покупке музыкального сервиса Shazam. Увы, последний все же утратил свою автономность, и теперь он входит в и без того немалый список яблочных проектов.

Другими словами, Apple официально купила Shazam со всеми его наработками, активами и даже со всем персоналом. Сумма сделки не сообщается, однако, если верить инсайдерам, она составила всего $400 млн, тогда как еще два года назад рыночная стоимость Шазама достигала $1 миллиарда. Переговоры между Shazam и Apple длились практически полгода, но на данный момент нет ровно никакой информации о том, к каким решениям пришли обе стороны, и сохраняется шанс того, что Шазам станет доступен только для пользователей яблочной техники.

На данный момент Shazam уже интегрирован с голосовым помощником Siri, тогда как на Android он существует без привязки к Google Now и Assistant. Представители Shazam ситуацию не комментируют, но на момент написания новости фирменная утилита все еще была доступна для загрузки из Google Play.