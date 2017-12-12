В ассортименте интернет-магазина Cafago можно найти массу всего интересного, а не только смартфоны да планшеты, хотя их тоже в изобилии. Сегодня речь пойдет о весьма небанальных аксессуарах для автомобилистов, компьютерных игроков, а также для тех, кто не желает переплачивать за электроэнергию.<!—more—

Первым делом рассмотрим особый адаптер питания NEO Coolcam Z-wave стоимостью $23 по купону «RU1473» до 31 декабря текущего года. Это устройство может работать в составе умного дома или автономно и позволяет контролировать подачу электричества на подключенный в розетку прибор. Смысл прост: можно подключить, к примеру, игровой ПК в розетку через этот переходник и отключать подачу тока со своего смартфона на расстоянии до 50 метров, чтобы владелец ПК не сидел перед ним слишком долго. NEO Coolcam Z-wave подходит для европейских розеток и выдерживает силу тока до 12 ампер.

И к слову об игровом компьютере: чтобы клавиатура и мышь не ездили по столу и не портили игру и покрытие, можно купить в Cafago коврик для мыши KKmoon ($9, купон «RU3501», до 31 декабря) с особой матовой поверхностью для лучшего управления мышкой. Коврик обладает крупными габаритами 90х40х0,3 сантиметра и послужит отличным подспорьем в победах над соперниками.

А вот автомобилисты, предпочитающие чинить свою машину самостоятельно, останутся в восторге от своего рода эндоскопа OWSOO длиной 5 метров, подключающегося к смартфонам с поддержкой OTG и обладающего 0,3-мегапиксельной камерой и 7-миллиметровым объективом. С его помощью можно подлезть до любой запчасти и выявить неисправность, не разбирая половину машины или моторного отсека. Для работы в темное время суток в OWSOO встроено 6 светодиодов подсветки. Стоит столь нужный аксессуар $8,6 по купону «RU1308» до 31 декабря.