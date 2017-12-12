Китайский регулятор TENAA получил на тестирование новый смартфон от холдинга HMD Global, который на поверку оказался ранее засветившимся в сети аппаратом Nokia 6 (2018). В интернет тут же были выложены рендеры моноблока, по которым можно заметить немало отличий от оригинальной «Шестерки».

Текущий смартфон Nokia 6 был представлен почти год назад, в феврале 2017, еще до бума на безрамочные моноблоки, и потому его экран имеет традиционные, в настоящее время устаревшие пропорции. Что же до нового Nokia 6 (2018), то нельзя не отметить наличие у него вытянутого экрана 18:9 и сканера отпечатков пальцев на тыльной панели, прямо под модулем основной камеры, сделанным чересчур большим. Второй камеры сзади нет, что несколько удручает – двойной модуль нынче в тренде, и его отсутствие гарантированно скажется на продажах смартфона, притом не лучшим образом.

Предполагаемые характеристики грядущего Nokia 6 (2018) включают в себя чистую ОС Android 8 Oreo, экран Full HD+ на 6 дюймов по диагонали, 4 или 6 Гб оперативной памяти, накопитель на 32, 64 или 128 гигабайтов и процессор Qualcomm 660, самый новый среди 600-й серии. Анонс смартфона ожидается на MWC 2018 через пару месяцев.