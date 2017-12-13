Категория: Столица | 13 декабря 2017 01:00
Сегодня в Киеве во время задержания мошенников, которые устроили фальшивый пункт обмена валют и незаконно завладели $25 тыс, был ранен полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, полицейские получили оперативную информацию о злоумышленниках, которые оборудовали фальшивый.подробнее
Новость была оставлена 13 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.