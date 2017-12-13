Сегодня в Киеве во время задержания мошенников, которые устроили фальшивый пункт обмена валют и незаконно завладели $25 тыс, был ранен полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, полицейские получили оперативную информацию о злоумышленниках, которые оборудовали фальшивый.подробнее