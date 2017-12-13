Жители Крыма не смогут купить билеты на чемпионат мира по футболу-2018 на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила заместитель министра спорта России Наталья Паршикова. Чтобы попасть на матч мирового первенства, крымчанам придется покупать билет через сайт РФС.

Новость была оставлена 13 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.