Британский велогонщик Крис Фрум, четырежды побеждавший на супер-многодневке «Тур де Франс», попался на допинге. Допинг-проба спортсмена, взятая 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки «Вуэльта», дала положительный результат. В ней было обнаружено чрезмерное содержание вещества сальбутамол.

Новость была оставлена 13 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.