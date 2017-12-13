Полиция задержала группу мошенников при попытке незаконно продать квартиру в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленники с использованием поддельных документов попытались завладеть $45 тыс за трехкомнатное жилье в центре столицы.

История началась с обращения в.подробнее