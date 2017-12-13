Категория: Столица | 13 декабря 2017 13:00
Полиция задержала группу мошенников при попытке незаконно продать квартиру в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Злоумышленники с использованием поддельных документов попытались завладеть $45 тыс за трехкомнатное жилье в центре столицы.
История началась с обращения в.подробнее
Новость была оставлена 13 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.