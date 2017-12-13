В Киеве задержана группа мошенников при попытке продать квартиру
Категория: Столица | 13 декабря 2017 13:00

   Полиция задержала группу мошенников при попытке незаконно продать квартиру в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленники с использованием поддельных документов попытались завладеть $45 тыс за трехкомнатное жилье в центре столицы.

История началась с обращения в.подробнее

Новость была оставлена 13 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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