Компания Xiaomi сдержала обещание и выпустила прошивку Android 8 для своего первого смартфона на базе чистого Андроида – Mi A1. Пока что это бета-версия, но она уже доступна для загрузки по воздуху для владельцев указанного аппарата.

Прошивка для Xiaomi Mi A1 основана на Android 8.0 Oreo и весит 1,1 гигабайта, причем в нее уже входят самые актуальные обновления безопасности от Google. Желающие принять участие в бета-тесте могут установить ее себе, все прочие могут отказаться и подождать релиза финального билда, который состоится в ближайшие несколько недель.

Напомним, что Xiaomi Mi A1 является близнецом модели Mi 5X с той лишь разницей, что на Mi 5X стоит прошивка MIUI, а у Mi A1 ее уже нет. В остальном это две одинаковые модели в металлическом корпусе, и Xiaomi Mi A1 можно официально купить в России за 19000 рублей, а в Китае – еще дешевле. Прошивка Android 8 была представлена в августе этого года и пока что существует меньше чем на 10 моделях смартфонов – даже Samsung до сих пор не выпустила апдейт для своих флагманов, и только сам Google предлагает свои Pixel 2 и Pixel 2 XL с Восьмеркой уже из коробки. Компания OnePlus, к слову, тоже выпустила бета-версию Android Oreo для своих флагманов.