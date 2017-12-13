На этой неделе стартуют продажи нового настольного компьютера Apple iMac Pro, выполненного в моноблочном формате. Десктоп, как сообщается, является самым мощным Аймаком в истории, и о его скором релизе уже написано на официальном сайте Apple.

Компьютер Apple iMac Pro был впервые представлен летом этого года, но пока еще не добрался до прилавков магазинов. В его состав вошли экран 5К на 27 дюймов по диагонали с разрешением 5120х2880 пикселей, процессор Intel Xeon на 18 ядер и оперативная память DDR4-2666 объемом целых 128 гигабайтов, а дисковая подсистема представлена здесь SSD-драйвом емкостью от 1 до 4 терабайтов. Также в наличии 10-гигабитный сетевой контроллер, модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac и дискретная видеокарта AMD Radeon Pro Vera 56.

Объем памяти последней равен 8 Гб, и это HMB2, а в качестве опции будет доступна карта Pro Vega 64 с 16 Гб памяти. По умолчанию на Apple iMac Pro установлена MacOS High Sierra, та самая, в которой выявлено так много недочетов, и стоить такой компьютер будет целых 5000 долларов США за самую минимальную конфигурацию. В России, разумеется, все цены нужно умножать в полтора или два раза.