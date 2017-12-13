Китайский регулятор TENAA раскрыл внешность смартфона Huawei Honor 9 Lite, попутно рассказав о его характеристиках. Информация о наличии сразу двух сдвоенных камер подтвердилась – два модуля поместили над экраном, и еще два находятся на тыльной панели.

Huawei Honor 9 Lite относится к числу безрамочных смартфонов, и его экран с соотношением сторон 18:9 располагает диагональю 5,7 дюйма, поддерживая разрешение Full HD+ или 2160х1080 пикселей, а прямо над ним находятся камеры на 2 и 13 мегапикселей. Что характерно, тыльная сторона корпуса смартфона украшена точно такими же модулями.

Слабой стороной нового Huawei Honor 9 Lite стал его аккумулятор емкостью всего 2900 мАч – это примерно 1 день автономной работы с таким большим экраном, 3 или 4 Гб ОЗУ, 32 или 64 Гб ROM и процессором Kirin с частотой 2,36 ГГц на восьми ядрах. Смартфон весит 149 граммов при толщине чуть меньше 8 миллиметров, и на него уже на заводе устанавливается ОС Android 8 с фирменной оболочкой EMUI 8, которую не стоит путать с MIUI от Xiaomi. Анонс Huawei Honor 9 Lite состоится до конца текущего года.