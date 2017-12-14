В центре Киева на улице Васильковской вечером 13 декабря произошла потасовка, переросшая в стрельбу. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. По предварительной информации, между двумя группами людей возле пиццерии вспыхнул конфликт, участники которого применили травматическое оружие и.подробнее

Новость была оставлена 14 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.