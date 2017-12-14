Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о готовности посетить Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане в качестве болельщика. «Я ни капли не волнуюсь, если мне не разрешат быть руководителем команды, поеду поддерживать ребят как болельщик», — заявил политик.

Новость была оставлена 14 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.