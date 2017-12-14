Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала ситуацию с возможными проблемами при покупке билетов на Чемпионат мира 2018 года для жителей Крыма. «ФИФА не устанавливает каких-либо технических ограничений, которые могли бы помешать кому-либо подать заявку на билеты», — заявили представители организации.

Новость была оставлена 14 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.