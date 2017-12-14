В Вишневом Киевской области ветераны АТО проучили водителя маршрутки, который отказался бесплатно везти сына их погибшего побратима.Об этом сообщила волонтер Людмила Мартыненко на странице в Facebook.Читай также: В Шостке пешеход разбил окно маршрутки, пострадала пассажир Она отметила, что 11-летний.подробнее

Новость была оставлена 14 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.