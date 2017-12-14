Прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в отношении бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Дело передадут полиции, так как функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.

Новость была оставлена 14 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.