Фанаты устроили огненную перестрелку на матче чемпионата Польши между «Краковией» и «Вислой». Она началась во втором тайме при счете 3:0 в пользу «Вислы». Встреча была прервана на 20 минут. Она завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Краковское дерби между «Вислой» и «Краковией» называется Священной войной.

Новость была оставлена 14 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.