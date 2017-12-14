Виртуальных операторов в нашей стране стало еще больше – теперь услуги сотовой связи предоставляет оператор Тинькофф Мобайл, не имеющий собственной аппаратной базы. По официальным данным, он базируется на «железе» от Tele2, однако подключиться к нему могут лишь жители двух столиц.

Пока что Тинькофф Мобайл работает лишь в Москве и Петербурге, начиная с сегодняшнего дня, но при этом покрытие обещано по всей России, хотя точные сроки запуска проекта в других городах России никто не называет. Если у банка Тинькофф нет офисов обслуживания, то у оператора Тинькофф Мобайл нет фиксированных тарифов на оплату услуг связи: абоненту дается возможность собрать индивидуальный тариф самостоятельно, выбрав нужные пакеты минут и трафика, а также подключив безлимитный доступ к тем или иным ресурсам.

Что важно, в сети Тинькофф Мобайл нет роуминга – по всей стране стоимость трафика и разговоров будет такой же, как в домашнем регионе. Цены на пакеты стартуют от 150 рублей за 200 минут в месяц и от тех же 150 рублей за 2 Гб трафика в месяц, а безлимитные SMS, если ими кто-то еще пользуется, обойдется еще в 50 рублей в месяц. Подробную информацию о тарифах можно найти на официальном сайте Тинькофф Мобайл. Добавим, что при оформлении SIM-карты автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием, так что не забудьте убедиться, что она дебетовая, а не кредитная.