В сети появилась дата анонса смартфона Huawei Honor 9 Lite, который каждый день мелькает в новостных лентах. Аппарат, как и ожидалось, увидит свет до конца этого года, что вполне объясняет возросшее количество упоминаний о нем.

Покажут новый Huawei Honor 9 Lite уже 21 декабря, ровно через неделю, и приглашения на мероприятие уже разосланы журналистам со всего мира. Сам по себе смартфон относится к среднему сегменту, но выделяется среди всех одноклассников даже не вытянутым до соотношения сторон 18:9 экраном с разрешением Full HD+ при диагонали 5,7 дюйма, а комплектом встроенных фотокамер – их здесь целых четыре. Двойной модуль с камерами на 20 и 13 Мп помещен на тыльную панель корпуса, но и над экраном можно будет увидеть пару сенсоров, разрешение которых пока не уточняется.

В основу Huawei Honor 9 Lite ляжет процессор Kirin 659 вместе с 3 или 4 Гб оперативной памяти, и работать смартфон будет на базе ОС Google Android 8 Oreo, установленной во встроенную память объемом 64 Гб. Прошивку дополнят оболочкой EMUI 8, а в состав аппаратной части войдут модуль LTE, корпус из металла, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и два слота под SIM-карты. Рекомендуемая стоимость смартфона Huawei Honor 9 Lite будет названа во время анонса.