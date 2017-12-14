В нашей стране состоялся анонс нового игрового ноутбука HP Omen X. Это самое мощное геймерское решение в арсенале HP на данный момент, и напомним, что в ноутбуках данной марки вчера был обнаружен кейлоггер, так что нужно проверить, есть ли он именно в данной модели – список вывешен на официальном сайте производителя.

Перефразируя знаменитую фразу Дяди Бена из Человека-Паука, большая мощность – это высокая цена, и за минимальную конфигурацию нового HP Omen X у россиян попросят немалые 185000 рублей или ровно два Apple iPhone X в версии на 256 Гб. Игровой мобильный ПК весит почти 5 кг при толщине около 36 миллиметров, так что именно мобильным назвать его все же нельзя, тем более что его экран Full HD в базе и Ultra HD в топе имеет диагональ 17 дюймов. К плюсам ноутбука относится его исключительная пригодность к апгрейду: в нем упрощен доступ к ОЗУ, HDD и SSD, которые скрываются под специальной панелью.

В HP Omen X стоят до 32 Гб ROM, процессор Intel Core i7-7820HK и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce вплоть до GTX 1080, плюс геймер может выбрать дисковую подсистему из нескольких конфигураций HDD и SSD. На корпусе HP Omen X имеются три порта USB 3.0, выходы HDMI 2.0 и miniDP, кард-ридер, раздельные входы под микрофон и наушники и гигабитная сетевая карта. В бонус – подсветка кнопок клавиатуры с возможностью настройки.