Категория: Столица | 15 декабря 2017 01:00
Пресс-служба Киевского метрополитена в своем Facebook рассказала, какие вещи обычно теряют и забывают пассажиры столичной подземки и какие находки были самыми неожиданными.
Согласно сообщению, с начала 2017 года в бюро находок метро чаще всего поступали кошельки, зонтики, головные уборы, сумки или.подробнее
Новость была оставлена 15 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.