Пресс-служба Киевского метрополитена в своем Facebook рассказала, какие вещи обычно теряют и забывают пассажиры столичной подземки и какие находки были самыми неожиданными.

Согласно сообщению, с начала 2017 года в бюро находок метро чаще всего поступали кошельки, зонтики, головные уборы, сумки или.подробнее