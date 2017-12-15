У России не отберут прав проводить чемпионат мира-2018, несмотря на слухи о допинге среди футболистов. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков. По его словам, все российские игроки «чисты».

Новость была оставлена 15 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.