Канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд объяснила решение своей национальной команды бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени. По ее словам, это делается не из-за национализма, политики или нелюбви к России. Это — дело принципа, так как «чистый спорт важнее призовых».

Новость была оставлена 15 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.