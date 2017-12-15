В Киеве на Софийской площади 19 декабря в 19:00 мэр Виталий Кличко примет участие в церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Украины и откроет новогодне-рождественские празднования. Меры безопасности предусматривают прохождение через рамки металлоискателей. Об этом говорится в сообщении.подробнее

Новость была оставлена 15 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.