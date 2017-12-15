Уникальный смартфон BlackBerry Priv, которому не так давно исполнилось два года, сегодня в одночасье перешел из сегмента актуальных в разряд устаревших. BlackBerry официально прекратила его техническую поддержку, и в итоге он никогда не увидит современные версии ОС Android.

Уникальность смартфона BlackBerry Priv в том, что это не банальный моноблок и не пафосная раскладушка, а стильный и строгий вертикальный слайдер, у которого до сих пор нет ни одного аналога на рынке. Его продажи оказались очень высокими, однако он больше не будет получать ежемесячные обновления безопасности. Более того, BlackBerry Priv не может рассчитывать даже на переход на Android 7 Nougat, до сей поры работая на Android 6 Marshmallow, и уж тем более на него никогда не выпустят Android 8 и последующие версии мобильной платформы от Google.

Добавим, что владельцы BlackBerry Priv по-прежнему смогут рассчитывать на гарантийный ремонт – эту составляющую поддержки никто отменять не стал, плюс, если в прошивке смартфона обнаружится очень серьезная уязвимость, патч для него будет выпущен в кратчайшие сроки. Следует напомнить, что в настоящее время бренд BlackBerry является собственностью китайской компании TCL, так что аутентичных БлэкБерри больше никогда не будет.