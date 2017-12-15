Заряжать смартфон по проводу уже не актуально – в моде беспроводные зарядные устройства, и чем они мощнее, тем лучше. Интернет-магазин Cafago представляет новый аксессуар для смартфонов из своей коллекции – беспроводное ЗУ Fast Charge, название которого вполне соответствует его возможностям.

Зарядка Fast Charge не привязана к определенной марке смартфонов: ее вполне можно использовать как с Apple iPhone 8 и iPhone X, так и с последними новинками Samsung, Nokia, HTC, LG, Google и других производителей – главное, чтобы в них была реализована поддержка стандарта зарядки Qi. К слову, данный стандарт существует уже несколько лет и является самым распространенным. К достоинствам Fast Charge относится и практически вертикальное расположение смартфона на ней: можно заряжать свой гаджет и одновременно гулять по интернету, играть, читать или смотреть видеоролики.

Внутри зарядки находятся сразу две катушки индуктивности, что и обуславливает возможность ускоренного восполнения энергии в аккумуляторе мобильного устройства. Корпус Fast Charge выполнен из пластика с покрытием soft touch, которое не повредит корпус смартфона, а на днище имеются специальные силиконовые ножки, препятствующие скольжению по столу. Купить Fast Charge можно прямо сейчас в интернет-магазине Cafago по цене $14 с промо-кодом «UU3622», действительным до 19 декабря, и бесплатно доставкой по России.