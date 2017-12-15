Сегодня состоялся старт продаж нового настольного компьютера Apple iMac Pro, анонсированного еще летом этого года на конференции WWDC 2017. Речь идет о глобальном релизе, плюс десктоп привезли в Россию, и его цена наверняка обеспечит ему минимальные продажи.

В цивилизованных странах новый Apple iMac Pro стоит от $5000, что даже при текущем курсе валют не превышает отметку в 300 000 рублей. В России же за этот компьютер попросят минимум 380 000 рублей, так что переплата составит практически 100 000 рублей. Apple iMac Pro позиционируется в качестве ПК для работы с графикой, и внутри его тонкого корпуса находится вполне современное железо, включая скоростной SDD на 4 терабайта и память DDR4-2666 до 128 Гб с протоколом коррекции ошибок ЕСС.

Новый Apple iMac Pro продается в комплекте с мышкой Magic Mouse и клавиатурой Magic Keyboard, окрашенные в цвет Space Gray, как и сам компьютер. Весит моноблок почти 10 кг при размерах 65х52х20 сантиметров, а его характеристики перечислены ниже.

— экран 27 дюймов, 5120х2880 пикселей;

— SSD до 4 Тб, до 128 Гб DDR4-2666;

— процессор Intel Xeon на 8, 10 или 18 ядер;

— видеокарта AMD Radeon Vega с памятью HMB2 до 16 Гб.