В Киеве нагруженная песком баржа врезалась в пешеходный мост
Категория: Столица | 16 декабря 2017 01:00

   В Киеве нагруженная песком баржа врезалась в опору Паркового пешеходного моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора. 

Отмечается, что инцидент с грузовым судном произошел 13 декабря.

«Балансодержателем сооружения КП Киевавтодормост вместе с Научно-производственным предприятием Мостовой.подробнее

Новость была оставлена 16 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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