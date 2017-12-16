Категория: Столица | 16 декабря 2017 01:00
В Киеве нагруженная песком баржа врезалась в опору Паркового пешеходного моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.
Отмечается, что инцидент с грузовым судном произошел 13 декабря.
«Балансодержателем сооружения КП Киевавтодормост вместе с Научно-производственным предприятием Мостовой.подробнее
Новость была оставлена 16 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.