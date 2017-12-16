В Киеве нагруженная песком баржа врезалась в опору Паркового пешеходного моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Отмечается, что инцидент с грузовым судном произошел 13 декабря.

«Балансодержателем сооружения КП Киевавтодормост вместе с Научно-производственным предприятием Мостовой.подробнее