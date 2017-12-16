Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посмеялся над португальским форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Он призвал его не прикалываться, называя себя лучшим игроком в истории. Марадона назвал Роналду восхитительным футболистом, который всегда оказывается в нужном месте.

Новость была оставлена 16 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.