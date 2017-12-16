Поветкин стал претендентом на два чемпионских титула
Категория: Спорт | 16 декабря 2017 01:00

Российский боксер Александр Поветкин победил немца Кристиана Хаммера в бою за титулы WBO International и WBA Intercontinental. Бой проходил в пятницу, 15 декабря, в Екатеринбурге. Поединок продлился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу Поветкину (120:107), (120:108), (119:108).

Новость была оставлена 16 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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