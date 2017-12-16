Под домом бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого неизвестные подожгли шины.Об этом в Твиттере сообщили Схемы.Читай также: Эдуард Ставицкий выиграл суд у Генпрокурора Украины Юрия Луценко “А тем временем под домом министра беглого Ставицкого у ботанического сада в.подробнее

Новость была оставлена 16 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.