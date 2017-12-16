Россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Гонка состоялась в субботу, 16 декабря. Победу на дистанции в 12,5 километров одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал француз Мартен Фуркад. Для россиян это первая медаль на Кубке мира.

Новость была оставлена 16 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.