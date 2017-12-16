Состоялся официальный анонс нового сотового телефона под названием Zanco Tiny T1 от компании Clubit New. Он позиционируется как самый маленький телефон во всем мире, и это действительно так: он в несколько раз меньше современных смартфонов, в особенности фаблета Xiaomi Mi Max 2 с экраном на 6,44 дюйма.

Zanco Tiny T1 – это самый классический сотовый телефон, работающий только в сетях GSM и рассчитанный лишь на одну карту nanoSIM, но при этом он действительно умеет звонить и принимать сообщения. Внутри него при общем весе всего 13 граммов стоит батарейка на 3 часа разговоров или 3 дня ожидания, а сам телефон получил толщину всего 12 миллиметров.

Zanco Tiny T1 оснащен экраном шириной 13 миллиметров и полноценной аппаратной клавиатурой, а также портом microUSB для зарядки, словом, это оптимальный аппарат для использования в качестве запасного. Единственный минус – это цена в размере 2300 рублей по текущему курсу валют. Старт продаж назначен на май 2018 года. Спецификации Zanco Tiny T1:

— размеры 47х21х12 мм;

— вес 13 граммов;

— полифония, 13 мелодий;

— память на 300 контактов, 50 вызовов, 50 SMS;

— 32 Мб RAM, 32 Мб ROM.