Вчера компания Apple выпустила в России свой новый моноблок iMaс Pro стоимостью почти 400 000 рублей, который за такие деньги едва ли станет хитом продаж. Сегодня стало известно, что в настоящее время она трудится над следующим поколением настольного ПК Mac Pro, который не обновлялся с 2013 года, не считая недавний апгрейд ряда железок.

Пока что неизвестно, как в итоге будет выглядеть новый Mac Pro: текущий напоминает ведро или пепельницу, а на рендере изображен один из ранних концептов его потомка. Согласно доступной информации, компьютер окажется модульным и обновляемым, то есть владелец сможет менять лишь определенные комплектующие, а не покупать новый ПК целиком, как это оказалось в случае с iMac Pro 2017 года.

Спецификации, дизайн, стоимость, дата релиза – все эти данные Apple предпочла пока не раскрывать, что вполне в ее стиле, но важен сам факт работы над компьютером, поскольку все полагали, что Apple забросила данное направление. А вот Mac Mini она, похоже, действительно не планирует обновлять в обозримом будущем, что может расстроить ценителей компактных решений. Добавим также, что Apple выпустит не только новый Mac Pro, но и монитор в придачу, тоже с приставкой Pro в названии. Само собой, его спецификации тоже строго засекречены, но, вероятно, его представят на WWDC 2018 летом нового года.