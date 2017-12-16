В сеть выложены официальные рендеры смартфона Samsung Galaxy A8 (2018), анонс которого, судя по всему, состоится уже в ближайшие дни. Моноблок предстал одетым в фирменный чехол-книжку, который, впрочем, не мешает оценивать его внешний вид.

По сути, Samsung Galaxy A8 (2018) – это Samsung S8 для бедных: видно сходство во внешности, но и начинка слабее, и рамки экрана заметно больше. Перед нами базовая модель с экраном Super AMOLED на 5,7 дюйма с разрешение Full HD+ и соотношением сторон 18,5:9, а ведь будет еще А8 Plus, которую оснастят экраном уже на 6 дюймов с прочими идентичными параметрами. Оба моноблока смогут похвастаться 4 Гб RAM, накопителем на 32 или 64 гигабайта, одной фотокамерой на тыльной панели с разрешением 16 Мп и двойной фронтальной камерой, разрешение которой на данный момент не раскрывается.

В Samsung Galaxy A8 (2018) точно будет процессор Samsung 7885, а снизу обнаружатся порт USB-C вместе с отдельным входом под наушники 3,5 миллиметра, что для многих очень важно. Не менее важным является и наличие модуля NFC, который обеспечит возможность бесконтактных платежей. Покажут новый Samsung Galaxy A8 (2018) уже в первом квартале нового года на CES 2018, вот только покупать его нет никакого смысла – за него попросят $600, тогда как за $500 можно взять OnePlus 5T с намного более современной начинкой и двойной основной камерой.