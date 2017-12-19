Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пропустит чемпионат России. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсменка следует рекомендации врачей не форсировать подготовку в период завершающегося восстановления.

Новость была оставлена 19 декабря 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.