Состоялся официальный интернет-дебют смартфонов Samsung A8 и A8+: в реальной жизни их покажут на CES 2018 в январе. Аппараты представлены на официальных рендерах, к которым прикрепили детальный перечень технических характеристик.

Дизайн новых Samsung A8 и A8+ повторяет внешность моделей S8 и S8+ в плане соотношения сторон дисплея и толщины его рамок, а также расположения основной камеры, которая тут состоит из одного модуля. Сканер отпечатков пальцев расположен под ней на небольшом расстоянии, чтобы было удобно искать его на ощупь и не пачкать стекло камеры, а над дисплеем находится состоящая из двух модулей фронтальная камера с различными режимами съемки селфи.

Старт продаж новых Samsung A8 и A8+ состоится в январе нового года в большинстве стран мира, и Россия входит в их число, но вот их стоимость на данный момент остается неизвестной. Смартфоны окрашены в синий, золотой, серый и черный цвета корпуса со стеклянной задней панелью и имеют ряд особенностей: защиту от воды IP68, модуль NFC для бесконтактных платежей и экран Always On. Характеристики смартфонов Samsung A8 и A8+ перечислены ниже,

— экран 5,6 и 6 дюймов, Super AMOLED, 2220×1080 пикселей;

— процессор Samsung Exynos;

— 4 или 6 Гб RAM, 32 или 64 Гб ROM;

— АКБ: 3000 и 3500 мАч;

— камеры: основная 16 Мп, фронтальная 16+8 Мп;

— прошивка Android 7.1.1;

— 2xSIM; USB-C, microSD;

— GSM, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS;

— размеры и вес А8: 149х71х8 мм, 172 грамма;

— размеры и вес А8+: 160х76х8 мм, 191 грамм.