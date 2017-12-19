Полиция Киева ищет водителя, который в ходе конфликта на дороге выстрелил в авто. За информацию обещают вознаграждение.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Читай также: В Киеве неизвестные напали на таксиста Инцидент произошел 15 декабря около 13.30 в Днепровском районе, недалеко от перекрестка улиц.подробнее

Новость была оставлена 19 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.