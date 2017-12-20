В Киеве сегодня в 19:00 началась церемония зажжения огней на главной елке Украины. Об этом в Facebook сообщает ТСН.Как отмечается, также открываются новогодне-рождественские празднования на Софийской площади.Новогоднее дерево украшено фонариками и игрушками-бабочками. Ежедневно елка будет менять подсветку и.подробнее

Новость была оставлена 20 декабря 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.