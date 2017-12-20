Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон выразил надежду на то, что коллега из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выпьет с ним вина в преддверии матча команд в Кубке английской лиги. Ради этого 36-летний специалист разбил копилку дочери и потратил 450 фунтов стерлингов на бутылку вина из Португалии.

Новость была оставлена 20 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.