Международный паралимпийский комитет (МПК) объявит решение о возможном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) 20 декабря. Об этом сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс. Изначально планировалось провести итоговую пресс-конференцию 22 декабря.

Новость была оставлена 20 декабря 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.