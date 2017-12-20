Читай также: В столице зажгли главную Ханукию Украины Во вторник, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны. Издание Апостроф сделало видео действа с высоты птичьего полета.Напомним, что ель привезли на Софийскую площадь в Киеве из Ивано-Франковской области. Отмечалось, что по дороге.подробнее

Новость была оставлена 20 декабря 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.