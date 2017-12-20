Команда Williams, выступающая в «Формуле-1», подписала контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. Контракт с россиянином рассчитан на один сезон, стоимость соглашения оценивается в 15 миллионов долларов. Официально состав команды будет подтвержден после новогодних праздников.

Новость была оставлена 20 декабря 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.