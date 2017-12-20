Компания Dell анонсировала компактный ноутбук бизнес-класса Vostro 5370 для тех, кто постоянно находится в командировках или попросту не любит громоздкие мобильные ПК. Лэптоп собран на базе аппаратной платформы Intel Kaby Lake Refresh, в которую входят процессоры Core восьмого поколения, а его экран держит разрешение Full HD при диагонали 13,3 дюйма.

В новом Dell Vostro 5370 используется процессор Intel Core i5-8250U, четыре ядра которого потребляют минимум энергии за счет 14-нанометрового техпроцесса и выдают частоту до 3,4 ГГц в турбо-режиме. Ноутбук несет в себе 8 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 и предлагает до 256 Гб SSD, а также дискретную видеокарту AMD Radeon 530, у которой есть 2 Гб собственной памяти GDDR5.

Другими словами, на Dell Vostro 5370 можно не только работать, но и играть в некоторые не самые требовательные видеоигры. За этот ноутбук после его релиза в конце декабря производитель попросит от 800 евро за минимальную конфигурацию, и в эту стоимость войдет предустановленная ОС Windows 10 от Microsoft. Dell Vostro 5370 наделен корпусом толщиной 18 миллиметров, по торцам которого расположены SD-ридер, порты USB 3.0 и USB-C. Помимо этого, в наличии веб-камера 720p, пара 2-ваттных динамиков и модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac.