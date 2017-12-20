Безрамочный смартфон вовсе не обязательно должен быть очень дорогим: новый тренд 2017 года затронул все сегменты мобильного рынка, и стильный аппарат с дисплеем на всю лицевую панель можно купить даже за очень небольшие деньги. За примером далеко ходить не надо: есть интернет-магазин TomTop и смартфон OUKITEL C8 в его ассортименте, который, имея едва заметные рамки экрана, стоит менее $80, да еще и бесплатно доставляется по России.

Купить смартфон OUKITEL C8 можно прямо сейчас всего за $75 безо всяких промо-кодов: достаточно просто оформить заказ в TomTop, и цена автоматически снизится до этой отметки. Что важно, моноблок можно купить сразу в пяти цветах корпуса – черном, синем, фиолетовом, розовом и золотом, так что будет из чего выбрать. Новый OUKITEL C8 исполнен в очень компактном корпусе – при диагонали экрана 5,5 дюйма (IPS, HD+) по размерам он совпадает с 5-дюймовыми моделями, что является следствием уменьшения толщины рамок дисплея.

Смартфон отлично чувствует себя в российских сетях LTE, и у него есть для вас 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти, а также 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц и операционная система Android 7 уже из коробки. У OUKITEL C8 есть два слота под SIM-карты и, что очень важно, съемная батарея емкостью 3000 мАч, а комплект поставки включает фирменный чехол и защитную пленку на экран, которую наклеивают уже на заводе. Заказать OUKITEL C8 в интернет-магазине TomTop можно прямо сейчас всего за 75 долларов США.